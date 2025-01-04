مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للقطاعين العام والخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسمياً اليوم السبت، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 التي تخص العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

وأوضح مدبولي أنه تقرر اعتبار يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025، على أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وذلك لجميع العاملين في القطاعات المذكورة، مشيرا إلى أنه على الرغم من منح الإجازة الرسمية لهذا اليوم، فإن أعمال الامتحانات ستستمر وفقاً للمواعيد المقررة من قبل الجهات المعنية.

بالإضافة إلى إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، يشمل شهر يناير من العام ذاته عدة إجازات أخرى، حيث تتوافق الإجازات الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أيام الإجازات الأسبوعية لشهر يناير 2025 كما يلي:

الجمعة 3 يناير 2025

السبت 4 يناير 2025

الجمعة 10 يناير 2025

السبت 11 يناير 2025

الجمعة 17 يناير 2025

السبت 18 يناير 2025

الجمعة 24 يناير 2025

السبت 25 يناير 2025

الجمعة 31 يناير 2025



وبجانب هذه الإجازات الأسبوعية، يتضمن شهر يناير 2025 أيضاً إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، والتي تتزامن مع يوم 25 يناير من كل عام.

إجازة 7 يناير 2025

ويكون يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 هو اليوم المحدد رسمياً لإجازة عيد الميلاد المجيد 2025، وهو اليوم الذي سيحظى به العاملون في القطاعين العام والخاص بإجازة مدفوعة الأجر وفقاً لقرار مجلس الوزراء ، باستثناء الطلاب المقرر عليهم امتحانات في هذا اليوم.

الإجازات الرسمية في مصر 2025

إذا كنت تخطط لإجازاتك لعام 2025، إليك قائمة بأهم الإجازات الرسمية في مصر:

7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

26 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

30 مارس - 1 أبريل: عيد الفطر.

25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

1 مايو: عيد العمال.

20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى.

30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

17 يوليو: رأس السنة الهجرية.

23 يوليو: عيد الثورة.

5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.

6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.

إجازات مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الدولة

وبحسب المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنّ هناك 5 أنواع إجازة مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الحكومة، وهي على النحو التالي:

1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.

2- أما الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، فلها إجازة وضع لمدة 4 أشهر 120 يوما، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3- وبحسب قانون الخدمة المدنية، للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4- أما الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، فأتاح له قانون الخدمة المدنية إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

5- أما الموظف في المجال التعليمي المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، فيحق له إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.