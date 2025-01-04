موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2025

مع بداية عام 2025 يسعي المواطنون إلى معرفة عدد الإجازات الرسمية خلال هذه العام خاصة أنها أجازات مدفوعة الأجر ويسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة، حيث يحصل فيها الموظفون على إجازة طوال العام مقسمين على أيام المناسبات الرسمية.

موعد أجازة عيد الميلاد المجيد 2025

وتبدأ الاجازة الرسمية الأولى فى عام 2025 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025 حيث يحصل الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وخاصة أن إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 من بين العطلات الرسمية خلال العام.

الإجازات الرسمية فى 2025

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير.

- 30 مارس يوم الأحد بمناسبة ليلة عيد الفطر المبارك.

- 31 مارس يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- 21 أبريل يوم الاثنين بمناسبة عيد شم النسيم.

- 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.

- 5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.

- 6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- 7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- 26 يونيو يوم الخميس مناسبة رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو يوم الاثنين مناسبة ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو يوم الأربعاء بمناسبة عيد الثورة.

- 4 سبتمبر يوم الخميس بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر يوم الاثنين بمناسبة عيد القوات المسلحة.

الإجازات وفق للقانون

تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضوابط المنظمة للإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والتى تتضمن ما يلي :-

- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

- تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

- ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

- تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

ووفق القانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.