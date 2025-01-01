مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد

يتزايد اهتمام العديد من المواطنين في مصر بمعرفة مواعيد عمل البنوك بعد اجازة عيد الميلاد، وذلك مع بداية العام الجديد 2025.

مواعيد عمل البنك بعد إجازة عيد الميلاد

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك، وسيُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.

بداية عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد

تجدر الإشارة إلى أن يومي الجمعة والسبت يعتبران أيام الإجازة الأسبوعية الرسمية في البنوك المصرية، حيث ستعود البنوك للعمل يوم الأحد المقبل.

مواعيد العمل الرسمية للبنوك هي من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا يوميًا، فيما تظل ماكينات الصراف الآلي متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الإجازات الرسمية لشهر يناير 2025



يسعى العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص للاطلاع على تفاصيل الإجازات القادمة لشهر يناير 2025، وذلك للاستعداد لقضاء إجازاتهم الرسمية بالإضافة إلى التخطيط لبقية الإجازات المقررة في العام 2025.

شهر يناير 2025 يحتوي على 11 يوم إجازة، تشمل الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، وتوزعت كالتالي:

- الجمعة 3 يناير 2025: عطلة أسبوعية

- السبت 4 يناير 2025: عطلة أسبوعية

- الثلاثاء 7 يناير 2025: إجازة عيد الميلاد المجيد

- الجمعة 10 يناير 2025: عطلة أسبوعية

- السبت 11 يناير 2025: عطلة أسبوعية

- الجمعة 17 يناير 2025: عطلة أسبوعية

- السبت 18 يناير 2025: عطلة أسبوعية

- الجمعة 24 يناير 2025: عطلة أسبوعية

- السبت 25 يناير 2025: عطلة أسبوعية، وإجازة عيد الشرطة (من المتوقع ترحيلها إلى يوم الأحد 26 يناير 2025)

- الأحد 26 يناير 2025: إجازة عيد الشرطة (ترحيل)

- الجمعة 31 يناير 2025: عطلة أسبوعية

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025



أما الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025، فهي كالتالي:

- الثلاثاء 7 يناير 2025: إجازة عيد الميلاد المجيد

- السبت 25 يناير 2025: إجازة ثورة 25 يناير

- الاثنين 31 مارس 2025: إجازة عيد الفطر المبارك

- الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة شم النسيم

- الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء

- الخميس 1 مايو 2025: إجازة عيد العمال

- الجمعة 6 يونيو 2025: وقفة عرفات

- السبت 7 يونيو 2025: إجازة عيد الأضحى

- الجمعة 27 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية

- الاثنين 30 يونيو 2025: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

- الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة ثورة 23 يوليو

- السبت 6 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي

- الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة نصر أكتوبر

تلك هي أبرز مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025، والتي ينتظرها المواطنون في مختلف أنحاء البلاد للاستفادة منها في قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.