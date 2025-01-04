الثلاثاء المقبل.. رئيس الوزراء: لا امتحانات خلال إجازة عيد الميلاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرارا إجازة السنة الميلادية الجديدة المقرر يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، لا تشمل أعمال الامتحانات، وأنها تسير وفقا للمواعيد المقررة لها من قبل السلطة المختصة.

وأعلن رئيس الوزراء أن الثلاثاء القادم، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة على وطننا الغالي بالخير والأمن والطمأنينة.