إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بالقاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة اصابة 3 أشخاص في القاهرة الجديدة جراء تصادم سيارة بالرصيف في منطقة التجمع.

أصيب نحو 3 أشخاص في القاهرة الجديدة جراء تصادم سيارة بالرصيف في منطقة التجمع، وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بتصادم سيارة بالرصيف في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة، وتبين اصطدام سيارة بالرصيف بعد اختلال عجلة القيادة في يد قائدها وإصابة 3 أشخاص في الحادث، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.