قرار قضائي بشأن حادث تصادم ميكروباص بسيارة سوزوكي أعلي الطريق الإقليمي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية حول واقعة وفاة 3 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص في سيارة سوزوكي أعلي الطريق الإقليمي.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة سوزوكي أعلي الطريق الإقليمي أمام قرية حفنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس والسعديبن ونقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

واستقبل مستشفى السعديين بمنيا القمح 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد و3 جثث لأشخاص آخرين وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة سوزوكي أعلي الطريق الاقليمي أمام قرية حفنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس والسعديبن ونقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.