عرضت فضائية يورونيوز تقريرا بعنوان: "تجربة فريدة في هلسنكي.. الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة "AI-conic" بمزيج جديد ومثير للإعجاب"

في محمصة كافا العصرية بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، يقوم الباريستا بتحضير قهوة "AI-conic"، وهي مزيج مبتكر تم تطويره بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

و هذا المشروع الفريد هو ثمرة تعاون بين "كافا"، ثالث أكبر محمصة قهوة في فنلندا، وشركة "إيليف" المحلية المتخصصة في استشارات الذكاء الاصطناعي.

ويشرح سفانتي هامبف، الرئيس التنفيذي ومؤسس "كافا"، كيف أن الفكرة في البداية بدت مستحيلة. يقول: "مثل معظم الناس، اعتقدت أن الأمر غير ممكن. في النهاية، تحميص القهوة مهنة تعتمد على الحواس، وتتطلب سنوات طويلة من التدريب لإتقانها".

من جانبه، يوضح أنتي ميريليهتو، مؤسس "إيليف"، كيف استفادت شركته من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجميع، مثل ChatGPT وCopilot، لصياغة مزيج قهوة فريد. وأضاف: "بدأنا وكأننا نتحدث إلى صديق، قلنا للذكاء الاصطناعي: لدينا محمصة قهوة ونريد مزيجًا جديدًا. ساعدنا في ذلك".



مزيج بأربعة أنواع من الحبوب

ابتكر الذكاء الاصطناعي مزيجًا يجمع بين أربعة أنواع من حبوب القهوة من البرازيل كولومبيا، إثيوبيا، وغواتيمالا، وهو أمر غير مألوف مقارنة بالمزج التقليدي الذي يعتمد على نوعين أو ثلاثة فقط.

كما أن الذكاء الاصطناعي لم يكتفِ بصياغة المزيج، بل صمم ملصق العبوة وقدم وصفًا تفصيليًا للمذاق، واصفًا "AI-conic" بأنه "مزيج متوازن من الحلاوة والفاكهة الناضجة".