للحد من زيادة حالات النفوق.. اجراءات عاجلة من اتحاد منتجى الدواجن

يعد نفوق الدواجن من أهم المشكلات التي تواجه المربين خاصًة خلال فصل الشتاء ، بسبب عدة عوامل أهمها زيادة الرطوبة ، وانخفاض درجات الحرارة ، وقلة التدفئة ، والتغذية غير السليمة ، وعدم السيطرة على الفيروسات والأمراض المنتشرة .



ولمواجهة ذلك أطلق اتحاد منتجى الدواجن مبادرة للحد من مشكلة نفوق الدواجن ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة .

أكد ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، أنه خلال فصل الشتاء يحدث نفوق للدواجن نتيجة سوء التهوية ، وسوء التدفئة ولكن بعض المزارع بدأت تزيد فيها نسبة النافق لذا تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال مبادرة من الهيئة العلمية لاتحاد منتجى الدواجن والاتفاق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة .

تحليل العينات مجانًا

وأضاف “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن المبادرة تستهدف تحليل العينات بمزارع الدواجن الذين تتواجد لديهم أي حالات مرضية وتحليلها وتشخيصها مجانًا بالتعاون مع معامل وزارة الزراعة .



وأشار “ نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ” إلي أنه بعد تحليل العينات يتم إفادة المزارع بالموقف والاجراءات المطلوب تنفيذها الفترة المقبلة ، أو اللقاحات المطلوبة لتحصين الدواجن وتقصى الأمراض والسيطرة عليها قبل انتشارها .

زيادة أسعار الأعلاف

وأفاد بأنه بعض الشركات قامت بتحريك سعر الأعلاف حوالى 500 جنيه فى الطن الواحد ، وذلك مع تحرك سعر الدولار مما قد يؤثر على أسعار الدواجن الفترة المقبلة ، ولكن مع زيادة الانتاج والاتاحية يتم ضبط الأسعار بالسوق .



أسعار الدواجن اليوم



واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعرها إلى 82 جنيها بعدما وصل إلى 76 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها، وارتفعت أسعار الدواجن الأمهات لـ 60 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 55 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حوالى 2 جنيه لتصل إلى 85 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر البانيه

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 لـ 200 جنيه في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 180جنيهًا منذ أسابيع قليلة.