هنو لنواب الشيوخ: 3 قصور ثقافة جديدة بـ 288 مليون جنيه

قال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو إن قصور الثقافة تحتاج تطوير الفكر الذي تعمل من خلاله ، موضحا أن الرؤية الجديدة ستنعكس على المخرجات موضحا أن الفترة السابقة شهدت جمود الأمر الذي انعكس على كافة القصور ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

و قال وزير الثقافة هناك 619 قصر و بيت و 30 % عبارة عن بيوت إيجار ، موضحا أن البيئة في هذه الشقق الإيجار المتوفرة لا تصلح لتحقيق الاستفادة من المنتج الثقافي ، مضيفا “ لدينا مشكلة في المنتج و المتلقي ”.

وقال خلال 6 اشهر السابقة تم فتح 3 قصور جديدة بتكلفة 288 مليون جنيه ، بخلاف الفعاليات المسارح المتنقلة في المناطق بديلة العشوائيات.

و تابع " هذا لا يحقق طموحنا لكننا نسعى لزيادة عدد الفعاليات في المحافظات و استعرض بالأرقام عدد الفعاليات التي تن تنظيمها في القرى .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والمخصص لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية .