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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

استقبل الشيباني.. عبدالله بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب السوري

الإدارة السورية الجديدة
الإدارة السورية الجديدة
محمدالصاحي
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 استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اليوم، في أبوظبي، أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية السوري والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 كما بحثا مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والأوضاع الإقليمية الراهنة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

كما أكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها كافة الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار إلى أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري الشقيق، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.

حضر اللقاء محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصاديّة والتجارية، وحسن أحمد الشحي، سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية.

وضم الوفد السوري مرهف أبو قصرة وزير الدفاع، وعمر الشقروق وزير الكهرباء وغياث دياب وزير النفط والثروة المعدنية وأنس خطّاب رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

سوريا وزير الخارجية الإماراتي الإدارة السورية الجديدة

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