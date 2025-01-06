قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في الوسط الفني | مكي يبدأ تصوير مسلسله .. وياسمين صبري في الأرض السودا
العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
بروتوكول بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ومعامل رويال لاب لتقديم مزايا استثنائية للأعضاء
شركات الطيران الأمريكية تلغي 1300 رحلة جوية اليوم | تفاصيل
تعرضت لهجوم شرس.. القصة الكاملة لأزمة مي فاروق بعد زواجها ونجوم يدعمونها
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في تدريب المعلمين وتطوير المناهج
سقوط 30 مصابًا جراء استهداف إسرائيلي لمدرسة تؤوى اللاجئين بغزة
وظائف جديدة بالسكة الحديد 2025.. قدم الآن
وزيرا العمل والمالية يبحثان تسهيل إجراءات دعم العمالة غير المنتظمة
الحرس الثوري يهدد إسرائيل: نستطيع استهدافه بشكل مضاعف
ماكرون يدعو لـ تغيير النظام في سوريا بلا سذاجة.. وأوكرانيا لخوض محادثات واقعية مع روسيا
انتشار أمني لتأمين 120 منشأة ترفيهية بالجيزة خلال عيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

هنو: صور الثقافة انتهت من إجراءات إنشاء أول تطبيق لكتب ومجلات الأطفال باسم "توت"

الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة
الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة انتهت من إجراءات إنشاء أول تطبيق لكتب ومجلات الأطفال باسم "توت". 

وأوضح هنو، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الهيئة أطلقت مسابقات جديدة للأطفال والشباب ضمن مبادرة "مصر تبدع"، وهما مسابقتي "مصر تقرأ"، و"مصر ترسم" تضم ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عامًا، الثانية من 13 إلى 18 عامًا، الثالثة من 19 إلى 27 عامًا، ويمنح المركز الأول في كل مسابقة منهما 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

وتابع الوزير:" كما شاركت ونظمت الهيئة مجموعة كبيرة من الفعاليات ومنها: ملتقى العاصمة الأول والثاني لفنون الطفل، صالون الطفل المصري، دوري المكتبات في دورتيهما الأولى والثانية، تدشين مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو، تكريم الموهوبين الفائزين في مسابقة الخط العربي بالمركز الثقافي بطنطا، بالإضافة إلى الفعاليات الصيفية المكثفة لرواد قصور الثقافة المتخصصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والمخصص لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب أخر بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وزير الثقافة مجلس الشيوخ الهيئة العامة لقصور الثقافة الجلسة العامة الدكتور أحمد فؤاد هنو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

لخفض الاستيراد.. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج "البيتموس" من المخلفات

الدكتورة غادة البدوي، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب "حماة الوطن"

حماة الوطن : نولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي المجتمعي لمجابهة التحديات العالمية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد

بالصور

لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟

لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟
لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟
لماذا لا يجب تناول الكبدة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؟

كهربائية وهجينة.. تويوتا تعيد سيارة قديمة للحياة بمميزات جديدة

تويوتا بريفيا
تويوتا بريفيا
تويوتا بريفيا

بشورت جلد.. سميرة سعيد تثير الجدل قبل عيد ميلادها الـ ٦٦

سميرة سعيد
سميرة سعيد
سميرة سعيد

أول سيارة بجهاز تدفئة وتسخين في الزجاج الأمامي من جينيسيس

جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي
جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي
جينيسيس تدفئة الزجاج الأمامي

فيديو

شعبان عبد الرحيم

خروف السبب.. مفاجأة حول وفاة شعبان عبد الرحيم

بسمة بوسيل

صرخة أنثى.. تعليق بسمة بوسيل على أغنيتها الجديدة

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي يقلب السوشيال ميديا بمسابقة رمضان وزيادة عدد الفائزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد