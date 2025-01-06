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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية وهجينة.. تويوتا تعيد سيارة قديمة للحياة بمميزات جديدة

تويوتا بريفيا
تويوتا بريفيا
عزة عاطف
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تخطط تويوتا لإعادة إحياء سيارتها المميزة بريفيا بحلول عام 2026، وفقًا لتقرير نشرته مجلة Japan's Best Car ورصده مراسل Forbes بيتر ليون. 

وتعتمد النسخة الجديدة على منصة TNGA-K، التي تُستخدم بالفعل في طرازات مثل كامري وكراون وRAV4. 

وتدعم المنصة الجديدة المحركات الهجينة والكهربائية بالكامل، بينما تم استبعاد خيار خلايا وقود الهيدروجين.

تصميم جريء ومقاعد مريحة

كانت بريفيا الأصلية معروفة بتصميمها الخارجي الدائري، الذي وُصف بأنه يشبه "البيضة"، وهو ما يُتوقع أن يُحافظ عليه الإصدار الجديد مع مقاعد تتسع لسبعة ركاب. 

هذه الخطوة تعكس جرأة التصميم التي كانت دائمًا جزءًا من هوية السيارة، مما يجعلها بديلاً جذابًا للميني فان التقليدية مثل تويوتا سيينا.

التحديات والفرص في السوق الأمريكية

ورغم أن بريفيا الأصلية لم تحقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة، حيث توقفت مبيعاتها في عام 1997 بعد بيع 3780 وحدة فقط في عامها الأخير، فإن المنصة المشتركة TNGA-K قد تمنحها بداية قوية في السوق الأمريكية. 

وإذا عادت بريفيا إلى هذا السوق، فستكون بمثابة النقيض الجريء لسيينا الهجينة، التي تُعرف بتصميم أكثر تحفظًا.

المنافسة في سوق الميني فان

يبدو أن سوق الميني فان في الولايات المتحدة يشهد تحولًا نحو المحركات الهجينة والكهربائية. 

وبالإضافة إلى سيارة كرايسلر باسيفيكا هايبرد، التي تقطع أكثر من 30 ميلاً كهربائيًا بالكامل، قدمت فولكس فاجن سيارتها ID.Buzz كأول ميني فان كهربائية بالكامل. 

من جهة أخرى، تعمل شركات مثل كيا وكرايسلر على تطوير ميني فان كهربائية بالكامل قد تظهر بحلول عام 2027.

مستقبل بريفيا الجديدة

وإذا تمكنت تويوتا من تقديم بريفيا الجديدة بمحركات هجينة وكهربائية وتصميمها الفريد، فقد تكون قادرة على منافسة سيارات الميني فان الحديثة واستعادة جزء من شعبيتها، سواء في الأسواق العالمية أو الأمريكية.

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