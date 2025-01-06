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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

أصاله كامل
أصاله كامل
إسلام خالد
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تصدرت الإعلامية والمقدمة السابقة في قناة MBC3، أصالة كامل، قائمة تريندات السوشيال ميديا بعد إعلانها الأخير الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وقد أصبح اسمها حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن خبر يتعلق بحياتها الشخصية.

وقد تفاعل العديد من جمهور أصالة مع هذا الإعلان، حيث شهدت منصات مثل تويتر وإنستغرام تدفقًا هائلًا من التعليقات والتهاني، وكالعادة، تميزت أصالة بقدرتها على جذب الأنظار.

للتفاصيل الكاملة حول هذا الخبر، يمكنكم متابعة الفيديو التالي الذي يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بما أعلنته أصالة كامل .

https://youtube.com/shorts/x5T1eZUGmNk?si=VfgWOAr79Y21QO5M
 

أصالة كامل منصات التواصل الاجتماعي كراش الطفولة كراش الطفولة حامل

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