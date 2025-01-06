خبيرة تحذر من استخدام Chat GPT لكتابة السيرة الذاتية

حذرت الدكتورة علا الأنصاري، كوتش كارير واستشاري تعليمي، من استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وخاصة "Chat GPT" في كتابة السيرة الذاتية CV، قائلةً: بيبقى فيه أخطاء برضو.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز وآية شعيب وشريف نور الدين ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة صدى البلد، «مش كل الناس بتبقى عارفة الاستخدام الصحيح لـ شات جي بي تي وبرامج الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن».

وتابعت علا الأنصاري: بعض الأشخاص ليسوا على معرفة كاملة بالكتابة السليمة للسيرة الذاتية، سواء باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" أو بالاستخدام الشخصي.

وأشارت إلى أن هناك خطوات هامة يجب اتباعها من قبل الأشخاص الراغبين في العمل، للبحث عن وظائف مفيدة لهم، وذلك من خلال البحث عبر وسائل الإنترنت المختلفة التي تتيح وظائف كثيرة.

