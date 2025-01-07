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القصة الكاملة لبراءة ملحن ومخرجة من سب المطربة رودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حوادث

القصة الكاملة لبراءة ملحن ومخرجة من سب المطربة رودي

المطربة رودي
المطربة رودي
ندى سويفى
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نستعرض في هذا التقرير واقعة المطربة رودي التي أسدلت محكمة جنايات العمرانية الستار عنها بعد قرارها ببراءة ملحن ومخرجة من تهديد المطربة رودي.

تفاصيل قضية المطربة رودي والملحن

برأت محكمة جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، ملحنا موسيقيا ومخرجة من واقعة اتهامهما بتهديد المطربة "رودي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14414 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 5720 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة أن محمد.ع ملحن موسيقي و زوجته، المخرجة، هددا المجني عليها المطربة الشهيرة بـ «رودي»، كتابة وقولاً بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صور المجني عليها ومقطع مرئي خاص بها المتحصلين من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديدهما مصحوباً بأمر حملها على إرسال مبالغ مالية لهما.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن سجلا ونقلا بجهاز من الأجهزة، هاتف محمول صور للمجني عليها ومقطع مرئي بمكان خاص بغير رضائها، بأن دلفا إلى حسابها الشخصي وتمكنا من الاستحصال علي صورها الفوتوغرافية ومقطع مرئي خاص بها واحتفظا به لاستغلال المجني عليها على النحو المبين بالأوراق

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين اخترقا حساب المجني عليها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقصد التحصل على الصور الفوتوغرافية والبيانات الشخصية الخاصة بالمجني عليه لاستخدامها في تهديد المجني عليها الجريمة محل الاتهام الأول، وأساءا استخدام أجهزة الاتصالات بأن استخدما هواتف محمولة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.

الجيزة العمرانية ملحن جنايات العمرانية المطربة رودي رودي

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