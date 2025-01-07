أتعاب 300 ألف جنيه.. مقاول يخطف محاميا لخسارته قضية بالجيزة| ما القصة؟

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الجيرة حيث أقدم مقاول على خطف محامي واحتجازه مطالبا بمبلغ 300 ألف جنيه دفعهم أتعاب للمحامي في قضية تخص قطعة أرض في الجيزة وخسرها.

القصة الكاملة لاحتجاز محامي في الجيزة

الواقعة بدأت قبل فترة حين حضر المقاول إلى المحامي وطلب منه الترافع عنه في إحدى القضايا وتحصل منه على 300 ألف جنيه إلا أن المحامي خسر القضية التي تخص قعطة أرض.

بعد خسارة القضية قام المقاول بالإعداد للانتقام من المحامي وقام باختطافه واحتجازه وطلب من أسرته دفع مبلغ 300 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مقاول بخطف واحتجاز محامي وطلب مبلغ 300 الف جنيه دفعها اتعاب للمحامي في قضية خسرها.

وطلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء المجني عليه لسماع اقواله حول الواقعة كما باشرت التحقيق مع المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد احد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.

وفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.

ونجحت قوة أمنية نجحت في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.