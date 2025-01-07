85 % نسبة الاشغال السياحي في أسوان

شهدت محافظة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث والأنشطة على مدار الـ 24 ساعة .
تزامناً مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة .
وهو الذى يشهد فى الوقت نفسه تواجد وتمركزات أمنية وفرق الانتشار السريع للإسعاف والأطقم الطبية .
لقاء بأعضاء غرفة الشركات السياحية
من أجل النهوض بقطاع السياحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأعضاء غرفة شركات السياحة بالمحافظة برئاسة خيرى على.
محافظ أسوان: زيادة نسب الإشغال ووصولها لأكثر من 85% بالموسم السياحي
أرسل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .
محافظ أسوان يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز الغسيل الكلوى ببلانة ، والذى تم تشطيبه وتجهيزه بالجهود الذاتية حيث يضم 5 ماكينات للغسيل الكلوى ومخطط أن تصل طاقته إلى 15 ماكينة لتقديم الخدمة العلاجية لـ 15 حالة مرضية ، ليتم تشغيله فعلياً خلال شهر.
وأثناء تفقده لمكونات المركز برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة .
محافظ أسوان يتفقد مركز الغسيل الكلوى ببلانة بنصر النوبة
واصلت مديرية الطرق أعمال رصف طريق شارع كسر الحجر الحيوى بطول 2.2 كم بدءاً من المحكمة ومروراً بتقاطع شارع شرق البندر ، ووصولاً إلى كوبرى السيل الجديد.
رصف طريق كسر الحجر بأسوان وتوقيع غرامات لمخالفات الإشغالات والتعدى على الطريق