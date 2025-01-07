85 % نسبة الاشغال السياحي في أسوان

شهدت محافظة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث والأنشطة على مدار الـ 24 ساعة .

تزامناً مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة .

وهو الذى يشهد فى الوقت نفسه تواجد وتمركزات أمنية وفرق الانتشار السريع للإسعاف والأطقم الطبية .

لقاء بأعضاء غرفة الشركات السياحية

من أجل النهوض بقطاع السياحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأعضاء غرفة شركات السياحة بالمحافظة برئاسة خيرى على.

محافظ أسوان: زيادة نسب الإشغال ووصولها لأكثر من 85% بالموسم السياحي

أرسل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

محافظ أسوان يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز الغسيل الكلوى ببلانة ، والذى تم تشطيبه وتجهيزه بالجهود الذاتية حيث يضم 5 ماكينات للغسيل الكلوى ومخطط أن تصل طاقته إلى 15 ماكينة لتقديم الخدمة العلاجية لـ 15 حالة مرضية ، ليتم تشغيله فعلياً خلال شهر.

وأثناء تفقده لمكونات المركز برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة .

محافظ أسوان يتفقد مركز الغسيل الكلوى ببلانة بنصر النوبة

واصلت مديرية الطرق أعمال رصف طريق شارع كسر الحجر الحيوى بطول 2.2 كم بدءاً من المحكمة ومروراً بتقاطع شارع شرق البندر ، ووصولاً إلى كوبرى السيل الجديد.

رصف طريق كسر الحجر بأسوان وتوقيع غرامات لمخالفات الإشغالات والتعدى على الطريق