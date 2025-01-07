خبير اقتصادي: تحويلات المصريين بالخارج زادت بنسبة 84% |فيديو



علق أحمد زغلول، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، عن إعلان البنك المركزي المركزي ، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 47.1 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي 2024

قال "زغلول" خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، إن أرقام التحويلات من المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي التي بدأت من يوليو حتى سبتمبر، زادت في حدود 84 %.



وأضاف الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين في الخارج زادت بشكل كبير خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس، والتزام الدولة بمرونة سعر الصرف مؤخرًا.

وتابع أحمد زغلول، أن الزيادات الشهرية ناتجة بعض الأمور، موضحا أن هناك عائدات دولارية مثل تحويلات المصريين بالخارج التي تعزز قيمة الاحتياطي النقدي.



واختتم، أن تحويلات المصريين وصلت خلال 3 أشهر 8.3 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الربع المناظر من العام السابق.