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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

حصيلة ضحايا زلزال التيبت في الصين ترتفع إلى 126 قتيلاً و188 مصابًا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة التيبت في الصين إلى 126 قتيلاً و188 مصابًا، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن السلطات المحلية. 

وضرب زلزال عنيف بقوة 7,1 درجة ضرب منطقة نائية في جبال الهيمالايا قرب جبل إيفرست، حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التيبت في الصين، بينما أفاد مراسلو فرانس برس أن الكثير من المباني اهتزّت في كاتماندو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب الشرقي.

وكان تلفزيون الصين المركزي ذكر أن زلزالا قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي في التبت اليوم الثلاثاء. 

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في إشعار منفصل إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.

الصين جبال الهيمالايا حصيلة ضحايا الزلزال منطقة التيبت في الصين مدينة شيجاتسي

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