تحذير عاجل من الأرصاد.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة على الطرق

يتوقع خبراء هيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 10

العريش 21 09

رفح 20 07

رأس سدر 20 11

نخل 19 02

كاترين 14 01

الطور 22 11

طابا 21 07

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 19 10

مطروح 19 10

السلوم 20 09

سيوة 20 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 25 12

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 23 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 08

أسيوط 22 07

سوهاج 22 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 24 11