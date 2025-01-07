مملوك لشقيقته.. تفاصيل واقعة سرقة توك توك في المعصرة

ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل واقعة قيام ابني عم بسرقة توك توك في المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7240 لسنة 2024 جنايات أول درجة قسم المعصرة، والمقيدة برقم 2654 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهمين «محمود . أ»، و«هندي . م»، بسرقة المنقول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ادهم محمد بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ، بأن روعوه بغلبة عددهم.

وأضاف التحقيقات قيام المتهم الأول بجذبه من ظهره حال حديثه مع الثاني عن الأجرة المطلوبة وطرحة ارضا وكال له ضربه في وجهه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقول المملوك لشقيقته كرها عنه، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أحرزا سلاح ابيض " مطواة " مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.