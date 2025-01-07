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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الأهلي يعتلي صدارة الدوري بالفوز على سموحة بثنائية نظيفة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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نجح النادي الأهلي في الفوز على سموحة بنتيجة ٢-٠، في المباراة التي جمعت الفريقين  في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وسجل محمد مجدي افشة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٤٥+٣ من انطلاق المباراة برأسية بعد عرضية كريم الدبيس.

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٥٠ من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات، ليراوغ عاشور الحارس ويضعها في المرمى.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة ١٥ في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد سموحة عند النقطة ٥ ليحتل المركز ال ١٧.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن عن تشكيل الفريق مباراة سموحة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس ‏وأحمد نبيل كوكا.‏

الدوري الممتاز النادي الأهلي سموحة الأهلي

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