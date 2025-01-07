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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز
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مصر أثرت في العالم بعراقة حضارتها وقوة تأثيرها في التاريخ الإنساني، حيث تمتد لآلاف السنين .... ودائمًا ما تجذب أنظار العالم إليها حيث أبهرت العالم في السنوات الأخيرة بفعاليات وأحداث ثقافية بارزة مثل موكب نقل اثنتين وعشرين مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وفي نفس العام 2021، افتتحت مصر طريق الكباش بالأقصر الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر.

بفن وإبداع وإبهار وبمشاهد اسطورية وبتنظيم مصري بالكامل، أكدت مصر مكانتها الحضارية والسياحية وأبرزت هويتها الفرعونية للعالم، سواء في طبيعة الحدث أو الملابس أو الأغاني والموسيقى .... مصر جعلت العالم ينظر إلينا بفخر واندهاش، سواء في موكب نقل المومياوات الملكية أو في افتتاح طريق الكباش .... من بين أكثر المشاريع انتظارًا هو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة. يقع بالقرب من أهرامات الجيزة، وسيضم مجموعة ضخمة من القطع الأثرية، من بينها كنوز توت عنخ آمون .... الافتتاح المرتقب من المفترض أن يكون في هذا العام 2025، وهو يعكس رؤية مصر الطموحة في تقديم تاريخها بطرق حديثة ومبتكرة.

من الرائع أن نعتز ونفتخر بهويتنا الأصلية وحضارتنا التي تعتبر من أقدم الحضارات بعد السومرية والبابلية، إلا أن الحضارة المصرية القديمة تتميز بالاستمرارية والابتكارات الفريدة التي أثرت على العالم حتى اليوم في جميع المجالات الحياتية، من طب وهندسة وفلك، ورياضيات، وزراعة، وفن وعمارة، وقانون، وغيرهم الكثير والكثير .... نحن الأحفاد لم نبتكر شيئًا جديدًا، إلا أننا طورنا وحدثنا نفس العلوم المكتشفة من الأجداد الأوائل، وهذا الشيء يدعو للفخر والاعتزاز.

اهتمام الدولة المصرية بإبراز الهوية الفرعونية في المباني الحديثة والقصور والمشاريع القومية يعكس فخرًا بالتراث العظيم، ويُظهر حرص مصر على ربط الماضي بالحاضر في مشهد يجمع بين الأصالة والحداثة .... استطاعت مصر، بفضل قوة جيشها وتماسك شعبها، الحفاظ على تراثها وآثارها العريقة عبر آلاف السنين، وهو أمر يُعد إنجازًا استثنائيًا في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة .... حيث تعرضت العديد من الدول العربية لأزمات وحروب أدت إلى تدمير آثارها ومحو تراثها الثقافي، وبقيت مصر رمزًا للصمود والحفاظ على الهوية الوطنية.

تحيا مصر شعبًا عظيمًا وجيشًا قويًا وقيادة رشيدة .... سنظل نفتخر بهويتنا الفرعونية وبتراثنا العريق وحضارتنا العظيمة التي كُتبت في التاريخ الإنساني بحروف من نور، وأسهمت في بناء الإنسان .... مصر التي كان لها مكانة عظيمة وبارزة في الماضي، تتحدى الزمن وتتطور في الحاضر لتصبح واحدة من أعظم الدول الحديثة بمسيرة بناء وتنمية وتجديد غير مسبوقة .... تحيا مصر.

المتحف المصري طريق الكباش المتحف القومي للحضارة

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