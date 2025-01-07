محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل قد تستغل أي خصومة سياسية لاختراق صفوف الشعب الفلسطيني

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن تركيا وإيران وروسيا وأمريك وإسرائيل اشتركت في جريمة تقسيم سوريا، مشيرا إلى أن هناك فصائل مسلحة الأن في سوريا، نتيجة هذا العداء.

وقال طه الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه نتمنى من الشعب الفلسطيني ألا يترك الفرصة لأي خصومة سياسية تمكن إسرائيل خلال الأيام القادمة اختراق صفوف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ومنطقة جنين.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن فلسطين تعلم ما ترغب به إسرائيل في تلك المنطقة، وترغب في السيطرة عليها بشكل كامل، وتهجير الفلسطينيين من تلك المنطقة.