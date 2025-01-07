من رمسيس الثاني إلى توت عنخ آمون| رحلة المتحف المصري الكبير نحو العالمية

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، إن المتحف المصري الكبير أصبح بمثابة أيقونة عالمية وعقب إعلان الدولة المصرية افتتاحه رسميا في ٢٠٢٥م، والمتحف مُقام على مساحة ١١٧ ألف فدان بداخله ما يقرب من ١٠٠ ألف متر مربع من المباني والمنشآت.

المتحف المصري

وأضاف "عامر" لـ صدى البلد، أن المتحف سوف يعرض ١٠٠ ألف قطعة أثرية متنوعة، حيث يضم المتحف ١٢ صالة عرض داخلية، تبدأ بحقبة آثار ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني، كما يضم المتحف ١٩ معمل للترميم ومركزا للبحوث، بالإضافة إلى الحديقة المتحفية.

وأشار "عامر" أن المدخل الرئيسي للمتحف يضم تمثال الملك "رمسيس الثاني"، بالإضافة إلى قطع أثرية ضخمة موجودة بالدرج العظيم بعدد ٦٠ تمثالا، والمسلة المعلقة، كما يوجد متحف للطفل، وبازات، وكافتريات، والعديد من معامل الترميم المتنوعة، وفندق صغير، كما سوف يتم عرض المجموعة الكاملة للملك "توت عنخ آمون"، كما سوف يتم ربط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات عن طريق ممشي سياحي بطول ٢كم وعرض ٥٠٠م.

وإستطرد الخبير الأثري أن المتحف يستهدف ٥ مليون زائر بمعدل ٥٠٠٠ زائر يوميا، ف المتحف سوف يصبح أيقونة العالم في انتشار السياحة الثقافية، كما سوف يساهم بالترويج بشكل قوي وفعال للسياحة الثقافية في الفترات القادمة.