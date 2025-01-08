دعاء شهر رجب للميت .. من الأشهر الحرم مكانته عظيمة

يستحب أن يقول المسلم في دعاء شهر رجب للميت اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

دعاء شهر رجب للميت

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللهم إن عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه .

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

-اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.. اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

-اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين. اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

دعاء للميت في شهر رجب

-اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

-اللهم اجعله مطمئنًا في بطن القبر ، آمنًا وقت الشهادة ، واثقًا في حسن رضائك ، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

-اللهم احفظه تحت الأرض ، وستره يوم القيامة ، ولا تخزه يوم قيامتهم.

-اللهم إنا لا نحمده عليك ، بل نعتقد أنه آمن وعمل الصالحات ، فاجعل له حديقتان به جنتان ، مع صدق قولك: “ومن يخاف الوقوف في المنصب لربه جنتان.

-اللهم صبر على البلاء ولم يذعر فاعطه درجة المريض الذي يدفع أجره بغير حساب فأنت من يقول “بل للمريض أجره بدون حساب.

-اللهم أجره على فعل الخير والسوء والعفو والمغفرة.

-اللهم اجعل قبره مفتوحا له ليرى ، وافرد قبره من فراش الجنة.

-اللهم اجعل قبره جنينة من جنات الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

-اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

دعاء للميت في رجب

دعاء للميت ورد فيه الكثير في الشرع الشريف وفي السنة النبوية بصيغ مختلفة، منها اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

- اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

-اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

-اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.