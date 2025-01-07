تأهل لنصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد يحسم كلاسيكو السعودية على حساب الهلال

نجح الاتحاد في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين في كلاسيكو الكرة السعودية في ربع نهائي كأس الملك.

وسجل هدفي الهلال كل من سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 71 و100، بينما سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيما في الدقيقتين 62 و113 من عمر اللقاء، ليتجه الفريقين لركلات الترجيح وتبتسم للاتحاد بنتيجة 3-1.

وشهدت مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد صراعًا قويًا في ربع نهائي كأس الملك، حيث دفع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال بتشكيلة هجومية بقيادة ميتروفيتش والحمدان، بينما اختار الفرنسي لوران بلان الاعتماد على بنزيما في هجوم الاتحاد.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: كانسيلو، البليهي، كوليبالي، لودي.

الوسط: سافيتش، نيفيز، مالكوم، سالم الدوسري.

الهجوم: عبد الله الحمدان، ميتروفيتش.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: الشنقيطي، الموسى، دانيلو، ميتاي، كادش.

الوسط: كانتي، فابينيو، حسام عوار.

الهجوم: بيرجوين، بنزيما.

وكان يسعى الهلال لتعزيز سلسلة انتصاراته ضد الاتحاد، الذي استطاع إنهاء تفوق الأزرق المستمر منذ 2021.