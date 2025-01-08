اتحاد الصناعات المصرية: وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار إنجاز بارز

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُعد إنجازًا بارزًا يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح البهي، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تعزيز الصادرات يعتمد على محاور أساسية، أهمها تنويع القاعدة التصديرية ودعم القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير الدولية في التصنيع يسهمان بشكل كبير في زيادة الثقة لدى المستوردين الدوليين.

وأضاف البهي أن خطط مصر للتوسع في الأسواق العالمية تستفيد من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة التركيز على الأسواق الناشئة، مثل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، باعتبارها فرصًا واعدة لزيادة صادرات المنتجات المصرية وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.