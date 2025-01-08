بعد سلسلة غارات إسرائيلية.. تفاصيل مجـ.ـزرة الأطفال في خان يونس

شهد قطاع غزة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة صد الأطفال في منطقة خان يونس جنوب القطاع بعد سلسلة من الغارات التي استهدفت خيام النازحين.

وأفاد مدير المستشفيات الميدانية في غزة الدكتور مروان الهمص لوكالة الأنباء الألمانية، بأن 18 فلسطينياً استشهدوا، بينهم تسعة أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خياما ومنازل ومركبة في خان يونس.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد أربعة أطفال ونقل عشرين إصابة إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إن طائرات الاحتلال شنت غارتين جويتين على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى اندلاع النيران في الخيام، مضيفا أنه تم انتشال أربعة أطفال وعدد كبير من الإصابات.

وفي السياق نفسه، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان آخر انتشال جثث خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال إثر قصف الاحتلال لمنزل سكني بمنطقة قيزان جنوب خان يونس.

كما أفاد بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب شرق خان يونس، وشخصين آخرين جراء غارة طالت شقة سكنية وسط المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,885 مواطنا فلسطينا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,196 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.