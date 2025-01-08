فوائده عديدة.. طريقة تحضير مشروب الحليب بالعسل والقرفة الدافئ

يعتبر مشروب الحليب بالعسل والقرفة من المشروبات الدافئة اللذيذة والصحية، وهو من المشروبات المناسبة للأطفال والكبار، ويساعد على التدفئة والاسترخاء قبل النوم.

ويمكن لمشروب الحليب بالعسل والقرفة أن يكون مثاليًا لليالي الشتاء الباردة، لذا عليك بتحضيره بهذه المقادير والخطوات.



طريقة تحضير الحليب بالعسل والقرفة

طريقة تحضير الحليب بالعسل والقرفة

مقادير مشروب الحليب بالعسل والقرفة :

كوب حليب (حليب كامل الدسم للأطفال أو قليل الدسم للكبار).

ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

رشة صغيرة من القرفة المطحونة.

(اختياري) قطعة صغيرة من الفانيليا الطبيعية أو رشة فانيليا بودرة.

طريقة تحضير الحليب بالعسل والقرفة :

ـ سخني الحليب على نار هادئة دون أن يغلي.



ـ أضيفي القرفة والفانيليا (إن وُجدت)، وقلّبي جيداً حتى تمتزج.



ـ ارفعي الحليب عن النار واتركيه ليبرد قليلاً حتى يصبح دافئاً.



ـ أضيفي العسل وقلّبي حتى يذوب تماماً.



فوائد مشروب الحليب بالعسل والقرفة

ـ الحليب: يهدئ الأعصاب ويساعد على النوم العميق بفضل محتواه من التربتوفان.

ـ العسل: يعزز المناعة ويوفر طاقة خفيفة للجسم.

ـ القرفة: تمنح التدفئة للجسم وتحسن الدورة الدموية.

نصائح لتناول مشروب الحليب بالعسل والقرفة بأمان

ـ للأطفال أقل من سنة، استبدلي العسل بسكر طبيعي لتجنب خطر التسمم الغذائي.

ـ يمكن إضافة القليل من الكاكاو للحصول على نكهة مختلفة.