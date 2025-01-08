سبوتنيك: الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في أول أسبوع بعام 2025

كشفت وسائل إعلام روسية، يوم الأربعاء عن تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، خلال المواجهات مع الجيش الروسي في الأسبوع الأول من العام الجديد 2025.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إنه في الأسبوع الأول من العام، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يقرب من 13 ألف عسكري و46 دبابة.

وأشارت سبوتنيك إلى أنها استندت في تقريرها إلى بيانات من وزارة الدفاع الروسية، موضحة أنه في 2 يناير الجاري، تم إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-27، وفي الخامس من يناير، أُسقطت طائرة من طراز ميج-29.

وفي نفس السياق، أعلن الجيش الأوكراني أمس الأول الاثنين أن 15 ألف جندي روسي قتلوا وأصيب 23 ألفا هناك خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأكد الجيش الأوكراني أن الأحد الماضي شهد قتالا عنيفا في منطقة كورسك الروسية بعد أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا، وذكرت موسكو إنها تصدت للهجوم بالمدفعية والقوة الجوية، واحبطت القوات الروسية محاولة أوكرانيا لتحقيق اختراق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية كورسك، التي بدأت بتوغل جماعي في أغسطس، أنشأت منطقة عازلة تمنع انتشار القوات الروسية في مناطق رئيسية على الجبهة في شرق أوكرانيا.

