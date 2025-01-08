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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ثقافة الإسكندرية تختتم فعاليات الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح

الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح
الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح
أ ش أ
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 اختتم فرع ثقافة الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي.
تضمن اليوم الختامي العرض المسرحي "كأنهم يعزفون"، لفرقة الأنفوشي للفنون المسرحية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج حمدي أحمد، ويناقش العرض فكرة الصراع الأزلي بين الحرية والعدالة من ناحية، والقهر والظلم من ناحية أخرى، وتدور أحداثه في بلدة يحكمها إمبراطور مستبد، يمنع أهلها من أبسط حقوقهم حتى وإن كان العزف على الآلات الموسيقية.
كما قدمت فرقة الأنفوشي للفنون المسرحية عرضا آخر بعنوان "ميم ميم" تأليف هاني مهران، دراماتورج وإخراج يوسف خالد، وتدور أحداثه بحي الأنفوشي بالإسكندرية في إطار تشويقي، حول كائن فضائي، يهبط لتنفيذ مخطط بالمنطقة، ويواجه العديد من الصراعات مع الأهالي، وتتصاعد الأحداث.
شهد العروض أعضاء لجنة تحكيم تضم دكتورة داليا فؤاد، الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج. 
العروض المسرحية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنفذ من خلال إدارة النوادي برئاسة المخرج محمد الطايع.
شارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ33 عرضا مسرحيا، خلال الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح، التي تعد الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، حيث تتيح الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وزارة الثقافة نوادي المسرح ثقافة الإسكندرية فرقة الأنفوشي للفنون المسرحية

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