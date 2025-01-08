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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل للطلاب

امتحانات الثانوية العامة 2025
امتحانات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي
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أعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي المقرر لهم خوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام

الاوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2025

وبحسب ما أعلنته المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتمثل الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2025 فيما يلي :

  • أصل الاستمارة الالكترونية وصورة منها بشرط تكون دائرة ختم الشعار في الصفحة الأولى
  • ايصال سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025 بالبريد بقيمة 210 جنيها وصورة منه
  • أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر مائية وصورة منها
  • عدد 5صور حديثة بخلفية بيضاء مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب من الامام وفقا لشهادة الميلاد وان تكون مطابقة لصورة الاستمارة (ولن يقبل غير ذلك)
  • طابع دعم ئة 10 جنيهات
  • صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ولولي الامر 
  • بوليصة تأمين التابلت للعام الدراسي 2024 / 2025 بمبلغ 105 جنيهات
  • ايصال سداد المصروفات الدراسية
  • يتم تسليم الاوراق في فايل بلاستيك

موعد إتاحة استمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت المدارس الثانوية أنه سيتم الاعلان عن موعد رابط استمارة الثانوية العامة 2025 ومواعيد اتاحتها في المدارس قريبا

حقيقة إلغاء نظام «الأسئلة الموحدة» في امتحانات الثانوية العامة هذا العام

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول خبر يزعم صدور قرار ينص على أن تكون امتحانات الثانوية العامة 2025 غير موحدة لطلاب الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية هذا العام.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله بشأن صدور قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 ووضع امتحانات غير موحدة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون بنفس المواصفات المتعارف منذ العام الماضي كما هي بدون تغيير.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول بدءا من السبت 14 يونيو 2025. 

من جانبها ، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، رابط استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025.

يمكن لمن يهمه الأمر، تحميل استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

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