سر احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء خلال لقاء سموحة

أثار احتفال اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي، بالبالونة البيضاء، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، والبعض توقع أن إدارة النادي الأهلي ستوقع غرامة على اللاعب.

وكشف الناقد الرياضي إسلام محمد، سر احتفال اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي، بالبالونة البيضاء، بعد إحرازه هدف أمام نادي سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، «اللي خلانا نحسن النية في احتفالية البالونة البيضاء من إمام عاشور؛ هو إن البالونة مكنتش بخطين حُمر».

وتابع: إمام عاشور ملك اللقطات، وأزمات تتوالي داخل وخارج الملعب، ودائما يلتف إلى الأشياء التي تشغل بال الجمهور.

وأردف: موقف إمام عاشور هو موقف غير موفق وغير مقبول على الإطلاق، ولم أكن أتمنى أن يحدث ذلك بين جماهير النادي الأهلي ولاعبيه.

وحول موقف صفقات الأهلي، قال إسلام محمد: هناك 3 صفقات محلية تسعى الإدارة لإنهائها خلال الساعات المقبلة بينهم محمود جهاد لاعب نادي فاركو، مشيرًا: مجلس الإدارة يرى بأن السرية التامة على الصفقات مهمة جدًا على السوشيال ميديا؛ حتى على المدير الفني مارسيل كولر.

أما عن موقف علي معلول، قال، إن اللاعب خارج حسابات المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، وتم غلق الحديث في هذا الملف مع اللاعب، والأخير يبحث عن عرض للرحيل.

