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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

الهجرة السلبية تضرب إسرائيل.. أرقام قياسية تهدد التوازن الديموجرافي لدولة الاحتلال

الهجرة في إسرائيل
الهجرة في إسرائيل
إسراء عبدالمطلب
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نشرت دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلية في ديسمبر 2024 تقريرًا عن الوضع السكاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وكشف عن أرقام مقلقة تتعلق بالهجرة السلبية. 

وعلى الرغم من الإعلان الاحتفالي عن تجاوز عدد سكان إسرائيل حاجز الـ10 ملايين نسمة، فإن الزيادة السكانية رافقتها موجة هجرة غير مسبوقة. هذه الأرقام أثارت قلقًا عميقًا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث تمثل تهديدًا لأحد الأهداف الرئيسية للصهيونية: تجميع اليهود في فلسطين.

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الهجرة السلبية وأرقامها المقلقة

بلغ عدد المهاجرين الإسرائيليين إلى الخارج في عام 2024 حوالي 82,700 شخص، وهو أعلى رقم منذ تأسيس الدولة عام 1948. مقارنة بالعام السابق، الذي شهد مغادرة 55,300 إسرائيلي، فإن هذه الأرقام تسلط الضوء على ظاهرة مقلقة تتزايد عامًا بعد عام. ورغم عودة حوالي 23,800 شخص إلى البلاد، فإن الرصيد الإجمالي للهجرة ظل سلبياً بمقدار 58,900 شخص.

إلى جانب ذلك، أظهرت البيانات أن معظم المهاجرين هم من الفئات العمرية الشابة (20-45 عامًا)، حيث يشكلون حوالي 47.8% من مجموع المهاجرين، مع تزايد لافت في نسبة الأطفال والمراهقين الذين يغادرون مع عائلاتهم.

وتنوعت أسباب الهجرة بين قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية. ويرى كثيرون أن سيطرة اليمين الإسرائيلي، ومحاولات "الإصلاح القضائي"، وزيادة الانقسامات المجتمعية عوامل دفعتهم إلى مغادرة البلاد. كما أن الشعور بانعدام الأمن الشخصي، خاصة في المستوطنات الحدودية، عزز الرغبة في البحث عن مستقبل أكثر استقرارًا في الخارج.

جغرافيًا، جاءت موجات الهجرة من المدن الكبرى مثل تل أبيب، حيفا، القدس، ونتانيا، وهي المناطق التي تعتبر الأكثر استقرارًا وازدهارًا. في المقابل، كانت الهجرة أقل من البلدات العربية والمستوطنات الحدودية، حيث ترتبط الظروف الاقتصادية والثقافية بفرص أقل للاندماج في الخارج.

ويمثل ارتفاع نسبة المهاجرين تحديًا كبيرًا أمام إسرائيل على المستويين الديموغرافي والسياسي. فوفقًا للتقرير، يشكل العرب حوالي 24% من المواليد الجدد في البلاد، مما يزيد من نسبتهم الإجمالية تدريجيًا مقارنة باليهود. هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على التوازن الديموغرافي الذي تسعى إسرائيل للحفاظ عليه منذ تأسيسها.

على الصعيد السياسي، تشير هذه الأرقام إلى قلق متزايد من تراجع ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة ومستقبلها. تصريحات العديد من المهاجرين تعكس إحباطًا من الانقسامات الداخلية وتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية، مما يعكس تحولات عميقة في الوعي المجتمعي.

وتمثل الهجرة السلبية المتزايدة ظاهرة تهدد الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، بما في ذلك الحفاظ على التوازن الديموغرافي واستقرار الدولة. إذا استمرت هذه الأرقام بالارتفاع، فقد تكون لذلك تداعيات خطيرة على مستقبل إسرائيل، خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية. معالجة هذه الأزمة تتطلب جهودًا جادة لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وتقديم حلول مستدامة تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

إسرائيل الهجرة الاحتلال الإسرائيلي الهجرة السلبية

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