إطلالة جريئة.. إلهام شاهين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة مجموعة من الفنانات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصورة الفنانة إلهام، وتألقت مرتديه جيب قصيرة باللون الاسود، ونسقت معها بلوزة لافته باللون الاسود أيضا لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إلهام شاهين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت إلهام شاهين ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانات