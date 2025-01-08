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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تكنولوجيا وسيارات

لن تندم على شرائه.. ريدمي تغزو الأسواق بهواتف بأداء قوى

ريدمي تغزو الأسواق بهواتف بأداء قوى
ريدمي تغزو الأسواق بهواتف بأداء قوى
لمياء الياسين
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 أطلقت Redmi الهواتف الذكية Redmi K80 وK80 Pro في الصين. 

ومن المتوقع أن توسع العلامة التجارية سلسلة K80 من خلال تقديم Redmi K80 Ultra في وقت لاحق من هذا العام. 

ويبدو أن منشور Weibo الأخير الذي نشره المخبر Digital Chat Station قد كشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف K80 Ultra قبل أشهر من إطلاقه الرسمي.

المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi K80 Ultra 

كشفت Redmi سابقًا عن Redmi K70 Ultra ، الذي يتميز بشريحة Dimensity 9300 Plus، في يوليو 2024. 

يشير هذا الجدول الزمني إلى أن Redmi K80 Ultra سيتم إطلاقه في نفس الوقت تقريبًا من هذا العام. 

وفقًا لتسريبات، فإن هاتف Redmi K80 Ultra يحتوي على شاشة OLED مسطحة مع حواف رفيعة على جميع الجوانب الأربعة. 

وهو يدعم دقة 1.5K ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية. 

ستحتوي النسخة التالية، مثل K70 Ultra، على إطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP68، ما يجعله جهازًا متينًا.

سيضم هاتف K80 Ultra شريحة Dimensity 9400 Plus، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف K80 Ultra سيحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير على الأقل، ونظرًا لأن الإصدار السابق يحتوي على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، فإن هذا سيكون ترقية كبيرة.

في السياق نفسه، أشارت العديد من التسريبات الأخرى إلى أن iQOO وRealme وOnePlus يخططون أيضًا لإطلاق هواتف ذكية تعمل بمعالج Dimensity 9400 Plus بحلول منتصف عام 2025. 

الأسماء المؤقتة لهذه الأجهزة هي iQOO Neo 10S Pro وRealme Neo 7 Pro وOnePlus Ace 5s. 

ومن بين هذه الأجهزة، من المتوقع أن تتميز عروض Realme وOnePlus بلوحة OLED بدقة 1.5K بتصميم طيران وإطار متوسط ​​معدني وجسم من الزجاج / الألياف الزجاجية وكاميرا أساسية لائقة وبطارية بسعة حوالي 7000 مللي أمبير في الساعة. 

بينما سيحتوي جهاز Realme على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية في الشاشة، سيحتوي منتج OnePlus على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع من النوع البصري.

الهواتف الذكية العلامة التجارية الموجات فوق الصوتية شاشة OLED هاتف Redmi K80 Ultra

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