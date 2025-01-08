مرتضى منصور: "لما أنا مركبش عربية بـ 20 مليون أمال مين هيركبها في مصر"

استمعت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة لمرافعات هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران في جلسة استئنافه على حبسه عامين في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.

قال المستشار مرتضي منصور معلقا علي سيارتة قائلا : "الناس بتقول اني راكب عربية بـ 20 مليون جنيه.. لما أنا مركبش العربية دي أمال مين هيركبها في مصر".

وترافع المستشار مرتضى منصور لقرابة ٣ ساعات بينما تستكمل هيئة الدفاع التي تضم ٣ محامين آخرين بينهم المستشار شريف حافظ وخالد فؤاد محامي نقابة السينمائيين، ورفعت المحكمة لإصدار القرار آخر الجلسة

وقال المستشار شريف حافظ عضو هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران قبل دخوله الجلسة: ادعولنا دعواتكم معانا في مرافعة النهاردة.

وقبل دقائق من بدء الجلسة قال المستشار مرتضى منصور محامي المخرج عمر زهران إنه يصر على طلباته أهمها حضور شاليمار شربتلي والضابط مجري التحريات في الواقعة.

وقال منصور عن شاليمار شربتلي:" هي مش عايزة تيجي ليه عشان عارفة ان هي مزورة وخايفة نواجهها في المحكمة".

وأضاف مرتضى منصور رئيس هيئة دفاع المخرج عمر زهران أن التحريات في القضية متناقضة وأن النطاق الجغرافي لهاتف عمر زهران ورسالته للفنان عمرو سعد اكدت ضبطه في مكان مخالف للمكان المثبت بالتحريات في القضية.