الرئيس السيسي: الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص يحقق التكامل الإقليمي بالطاقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك عمق شراكة بين مصر وقبرص واليونان، وأن هناك علاقات تاريخية بين الدول الثلاثة، وأن قمة اليومك شهدت مناقشات بناءة في مختلف المجالات، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأن ملف الطاقة كان حاضرًا بقوة خلال محادثات اليوم، وتم الاتفاق على تطوير المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاثة.

ولفت إلى أن ما تم يحقق التكامل الأقليمي في قطاع الطاقة، ويسهم في ضمان أمن الطاقة العالمية، الذي تأثر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأحداث العالمية.

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان في مصر، قائلًا إنَّ القمة تجسد الروابط القوية التي تجمع بين شعوبنا ودولنا، وأصبحت نموذجا رفيعا في التعاون الإقليمي المتكامل.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال قمة مصرية قبرصية يونانية، والتي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «لقد أثبتت السنوات الماضية، أنَّ هذه الآلية ليست مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية بل شراكة راسخة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقتنا التي تعتمد بشكل أساسي على تعاوننا المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وتابع: «التعاون والتنسيق بين دولنا ضروري خاصة مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط»، معربًا عن تقديره لمواقف البلدين الداعمة للشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة وفقًا للمرجيعات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



