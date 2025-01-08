قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية
بث مباشر | حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" مع أحمد موسى
حكم صلاة المرأة في البنطلون ضيق .. الإفتاء تحسم الجدل
الجزيري جمع متعلقاته | الدرديري يعلن خبرا مثيرا عن نجم الزمالك
الحكومة: إنشاء مراكز لوجستية بإفريقيا يديرها القطاع الخاص لهذا السبب
أمين الفتوى: تريند «طبق اليوم» حرام شرعًا لهذا السبب
المشدد 10 سنوات لـ«خلية أكتوبر الإرهابية»
رئيس الوزراء: وفرنا 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية
بديل الثانوية العامة.. موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية
وزير الخارجية والهجرة: مصر تواصل تقديم جميع أشكال الدعم للبنان
الامارات: ممارسات إسرائيل استفزازية تهدد بالتصعيد الخطير وتعوق السلام
مقـ.ــتل 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

استخدام عصى وأسلحة في التعدي على المنشأت الصحية يعرضك لهذه العقوبات

مشروع قانون المسؤولية الطبية
مشروع قانون المسؤولية الطبية
محمد الشعراوي
×

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا، عقوبات التعدي على المنشأت الصحية باستخدام عصا وآلات حادة.

ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ووافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

لجنة الشئون الصحية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

البنك الأهلي

بعائد يصل إلى 27%.. مفاجأة بشأن شهادات البنك الأهلي بعد تجديدها

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

افشة

«راجل».. إعلامي يشيد برد فعل أفشة على احتفال إمام عاشور

صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 النهارده|فيديو

الغندور

تعليق صادم من الغندور على احتفال إمام عاشور| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى

عضو بالأزهر العالمي للفتوى: السمت الحسن جوهره الأخلاق وليس المظهر

جناح الأزهر

للعام التاسع على التوالي.. الأزهر يعلن مشاركته في معرض الكتاب بفعاليات قوية للجمهور

حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى

حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

بنطلون دانتيل .. ميرنا جميل تخطف الأنظار بأناقتها |شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل

نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يسبب أمراضا خطيرة وعلاجه بهذه الطرق.. أسرار غير متوقعة عن نقص الأكسجين

الأكسجين
الأكسجين
الأكسجين

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابنها

ابن حنان ترك
ابن حنان ترك
ابن حنان ترك

فيديو

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

أزمات الفنانين الصحية

نجوم الفن بين المرض والتعافي.. آخرهم هشام عباس

الفيلم الوثائقى "فؤاد.. الملك المنسي"

عرض الفيلم الوثائقي "فؤاد الملك المنسي".. الأثنين المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد