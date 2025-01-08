الحكومة: إنشاء مراكز لوجستية بإفريقيا يديرها القطاع الخاص لهذا السبب

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن تنمية الاستثمار والتجارة مع إفريقيا يعد أمرا مهما مهما للغاية، لافتا إلى أن المشكلة فى إفريقيا هي عمليات الشحن.

وأضاف حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي له مع الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته "إكسترا نيوز"، أن الدولة تعمل حاليا على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الإفريقية تخدم الصناعة المصرية، ثم سيتم منح تلك المراكز للقطاع الخاص؛ لإدارتها.

التصدير إلى الدول الإفريقية

أوضح وزير الاستثمار، أن التصدير إلى الدول الإفريقية يتطلب وجود شركات تغطي مخاطر التصدير، ويجري الآن تأسيس شركة من البنك المركزي لهذا الأمر.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن التصدير إلى إفريقيا يتطلب جزءا أساسيا، يتمثل في وجود بنوك تمول الشركات؛ لمساعدتها على التصدير لإفريقيا.