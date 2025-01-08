الحكومة: منظومة الثانوية العامة الجديدة تشمل اختيار الطالب لمواد الدراسة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الدولة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة لتخفيف الضغط على الأسرة المصرية.

وأوضح مدبولى خلال مؤتمر صحفى له نقلته إكسترا نيوز، أن المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستشمل اختيار الطالب للمواد الدراسية بناء على رغباته في التخصص الجامعي.

اختيار المواد الدراسية

وتابع رئيس الوزراء: المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستضمن للطالب اختيار المواد الدراسية حسب قدراته واستيعابه.

ولفت مدبولى إلى إحالة المنظومة الجديدة للثانوية العامة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع تصور شامل بشأنها قبل طرحها للحوار المجتمعي.