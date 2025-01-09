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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تحذير من برنامج خبيث متخف في هيئة تطبيق تيليجرام بريميوم

تيليجرام بريميوم
تيليجرام بريميوم
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حذرت شركة كاسبرسكي، من انتشار تطبيق وهمي لـ مقلد تيليجرام بريميوم على مستوى العالم، بهدف سرقة بيانات اعتماد الحساب أو اختراق الأجهزة.

وذكرت أن تلك التطبيقات المزيفة تستغل شهرة التطبيقات الأصلية لجذب مزيد من التنزيلات، مما يؤدي إلى زيادة العائدات المالية وسرقة البيانات عن طريق خداع المستخدمين. 

وقالت إن تلك التطبيقات المقلدة قد تبدو مشابهة للتطبيقات الأصلية من حيث التصميم والوظائف، لكنها غالبا ما تفتقر إلى معايير الأمان الضرورية، مما يجعل استخدام مثل هذه التطبيقات وسيلة محفوفة بالمخاطر.

وفي الوقت الحالي، ينتشر تطبيق خبيث يتنكر في شكل تطبيق "تيليجرام بريميوم" الحقيقي، الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم. 

ويعتمد التطبيق الخبيث على تقنيات متطورة لتجنب الاكتشاف وتنفيذ عمليات سرقة البيانات، مما يمكنه من الاحتفاظ بالتحكم المستمر على الأجهزة المخترقة.

وأشارت “كاسبرسكي”، إلى أنه يتم توزيع هذا التطبيق الخبيث عبر موقع ويب مخصص لعمليات التصيد، والذي يمكن الوصول إليه من خلال روابط مشبوهة ترسل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. 

وعند تثبيت هذا التطبيق، يقوم بسرقة البيانات الحساسة من الجهاز، مثل الإشعارات، والرسائل، وبيانات التطبيقات المختلفة، كما يتمكن من مراقبة أنشطة الجهاز، بما في ذلك تغيرات شاشة الهاتف ومعاملات التجارة الإلكترونية، ويجمع معلومات قيمة بشكل سري، ثم يرسلها إلى الهاكرز، مما يشكل تهديدا حقيقيا للأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وللحماية من هذا التهديد، من الضروري تجنب تنزيل تطبيق "تيليجرام بريميوم" غير الموثوق به، وفي حالة تثبيته بالفعل يفضل حذف التطبيق فورا. 

وتنصح كاسبيرسكي أيضا مستخدمي تيليجرام بالتحقق من أمان حساباتهم، وإعادة التحقق من الروابط المرسلة إليهم، وعدم النقر على الروابط المرسلة من جهات الاتصال، وشراء الاشتراكات من خلال القنوات الرسمية، وتمكين ميزة المصادقة الثنائية.

كما يمكنهم أيضا إجراء عملية إعادة ضبط المصنع للهاتف، بعد التأكد من عمل نسخة احتياطية للملفات والصور المهمة، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان كافة البيانات المخزنة على الهاتف، واستخدام التدابير الوقائية هذه يمكن أن يسهم بشكل كبير في حماية المستخدمين من التهديدات المحتملة التي قد تسببها هذه التطبيقات الخبيثة.

اختراق تيليجرام تطبيق برنامج خبيث التطبيقات المزيفة تطبيق خبيث تيليجرام بريميوم

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