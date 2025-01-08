أخبار السيارات| "مرسيدس" لا يشتريها أحد.. وخبير دولي يحذر من الرادارات والسرقة

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن المشاهير وأحدث المشاركات في سباقات الراليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين وأغرب المجموعات الكلاسيكية.. إليكم أبرز العناوين:
1. لأول مرة في تاريخ مرسيدس.. سيارة لا يشتريها أحد.. ما السبب؟
تواجه مرسيدس انتقادات واسعة بسبب تصميم وسعر أحد أحدث طرازاتها، الذي تسبب في عزوف العملاء عن شرائه، في ظاهرة غير مسبوقة لتاريخ الشركة.
2. لماذا تعمدت هوندا إضعاف مبيعات سيارة أكورد في 2024؟
تتبع هوندا استراتيجية غير تقليدية عبر خفض إنتاج سيارة أكورد لعام 2024، بهدف التركيز على تحسين تقنيات الجيل القادم.
3. دريكسيون مربع وشاشة بانورامية.. سيارة غريبة جديدة من BMW
تكشف بي إم دبليو عن سيارة بمواصفات خارجة عن المألوف، تشمل عجلة قيادة مربعة وشاشة بانورامية مبتكرة.
4. خبير دولي: بعض الرادارات سهلة الاختراق وتعرض السيارات للسرقة في دول العالم
حذر خبير أمن سيبراني من ثغرات في رادارات السيارات التي تسهل سرقتها، مطالبًا بتعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية.
5. كهربائية بالكامل.. مواصفات سيارة بي إم دبليو M4 القادمة
يأتي الإصدار الجديد من بي إم دبليو M4 بتقنيات كهربائية بالكامل، مع أداء رياضي فائق يناسب عشاق السرعة.
6. سعر سيارة تويوتا بريوس 2025 الجديدة عالميًا
تم الإعلان عن السعر الرسمي لتويوتا بريوس 2025، ما يجعلها من الخيارات الاقتصادية للسيارات الهجينة في الأسواق العالمية.