أخبار السيارات| "مرسيدس" لا يشتريها أحد.. وخبير دولي يحذر من الرادارات والسرقة

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن المشاهير وأحدث المشاركات في سباقات الراليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين وأغرب المجموعات الكلاسيكية.. إليكم أبرز العناوين:

تواجه مرسيدس انتقادات واسعة بسبب تصميم وسعر أحد أحدث طرازاتها، الذي تسبب في عزوف العملاء عن شرائه، في ظاهرة غير مسبوقة لتاريخ الشركة.

تتبع هوندا استراتيجية غير تقليدية عبر خفض إنتاج سيارة أكورد لعام 2024، بهدف التركيز على تحسين تقنيات الجيل القادم.

تكشف بي إم دبليو عن سيارة بمواصفات خارجة عن المألوف، تشمل عجلة قيادة مربعة وشاشة بانورامية مبتكرة.

حذر خبير أمن سيبراني من ثغرات في رادارات السيارات التي تسهل سرقتها، مطالبًا بتعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية.

يأتي الإصدار الجديد من بي إم دبليو M4 بتقنيات كهربائية بالكامل، مع أداء رياضي فائق يناسب عشاق السرعة.

تم الإعلان عن السعر الرسمي لتويوتا بريوس 2025، ما يجعلها من الخيارات الاقتصادية للسيارات الهجينة في الأسواق العالمية.