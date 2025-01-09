وزير الثقافة:عادل إمام علامة فارقة.. ونتواصل مع أسرته لتكريمه في منزله

أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالفنان الكبير عادل إمام، ووصفه بأنه أحد أبرز رموز العقل الجمعي للإنسان المصري، مشيرًا إلى قدرته الفريدة على جذب جمهوره والتواصل معهم ببساطة وسلاسة.

عادل إمام: فن التعبير والاتصال

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، قال الوزير:

"عادل إمام يمتلك موهبة استثنائية في التفاعل مع المتلقي باستخدام تعبيرات وجهه، واستطاع أن يجمع جمهوره بنظرة عينه فقط، وهو ما جعله علامة فارقة في تاريخ الفن المصري."

تكريم خاص لعادل إمام

وكشف الدكتور أحمد فؤاد هنو عن إطلاق الوزارة مبادرة خاصة لتكريم الفنان عادل إمام في منزله تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة والمميزة.

وأضاف: "سيتم التواصل مع أسرة الفنان الكبير لترتيب التكريم، بما يعكس مكانته كأيقونة للفن المصري."

دعم الرئيس السيسي للمثقفين والمبدعين

وأكد وزير الثقافة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالمثقفين والمفكرين، معتبرًا إياهم القوة الناعمة لمصر.

وقال: "الرئيس السيسي دائم الدعم للفنانين والمبدعين، ويسعى إلى تعزيز القدرات الإبداعية وتقدير رموز الفن والثقافة المصرية."

تكريم الكبار.. رسالة وفاء للفن المصري

واختتم الوزير حديثه بتأكيد أهمية تقدير القامات الفنية الكبيرة مثل عادل إمام، مشددًا على أن تكريمهم يعكس حرص الدولة على دعم الإبداع والحفاظ على تراثها الفني والثقافي الذي يُمثل ركيزة أساسية في الهوية المصرية.