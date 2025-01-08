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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

أدعية قبل الفجر للرزق وسداد الدين.. انتهز الفرصة وكن من الفائزين

أدعية قبل الفجر للرزق وسداد الدين
أدعية قبل الفجر للرزق وسداد الدين
عبد الرحمن محمد
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الدعاء في وقت السحر، وبالتحديد قبل الفجر بدقائق، من الأوقات المباركة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» ، لذلك، يحرص المسلمون على استغلال هذا الوقت للتضرع إلى الله وسؤاله الرزق وسداد الديون، مستعينين بأدعية مؤثرة ومليئة بالخشوع.

أدعية للرزق

1. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه
"اللهم يا رزاق، يا كريم، ارزقني رزقًا طيبًا واسعًا من غير تعب، ولا نصب، ولا ضرر، ولا مشقة، وأغنني بفضلك عن حاجة من سواك يا أكرم الأكرمين، ويا رب العالمين."


2. يا فتاح، يا عليم
"اللهم افتح لي أبواب رزقك الحلال، وارزقني من خزائن جودك وكرمك ما يغنيني، ويسعدني، ويكفيني عن سؤال الناس."


3. اللهم إني أعوذ بك من الكسل
"اللهم اجعل عملي بركة لي ولأهلي، ووفقني لما تحب وترضى، وأبعد عني الكسل والعجز، وأعنّي على السعي الحلال، يا حي يا قيوم."


4. دعاء سيدنا إبراهيم
"رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وامنحنا الرزق الوفير يا الله."


5. اللهم وسّع رزقي بالحلال
"اللهم إنك تعلم حاجتي، فأغنني بحلالك عن حرامك، واكفني برحمتك عن سواك، وبارك لي في رزقي، وزدني من فضلك يا أكرم الأكرمين."

أدعية لسداد الدين

1. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك
"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك، واقضِ عني ديني، وفرج همي، ووسع رزقي يا غني يا كريم."


2. دعاء النبي في سداد الديون
"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اقضِ عني ديني، ووسع لي رزقي، وارزقني فرجًا قريبًا."


3. اللهم قني شر الديون
"اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين ترضى عنهم، يا واسع الفضل يا كريم."


4. يا مالك الملك
"اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ذنوبي، وسدد عني ديوني، وارزقني الخير كله عاجله وآجله."


5. رحمن الدنيا والآخرة
"يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، واقضِ ديني، وبارك لي في رزقي، واجعل لي من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا."

أدعية متنوعة قبل الفجر

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين."

"اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد."

"اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، ارزقني رزقًا يكفيني، وبارك لي فيما أعطيتني، واقضِ عني ديني."

"يا كريم، يا رحيم، يا غني، اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، وارزقني رزقًا واسعًا يغنيني عن سؤال غيرك."


فضل الدعاء في هذا الوقت

يُعد الدعاء في الثلث الأخير من الليل أحد أسرار استجابة الدعاء، فهو وقت تنزل الرحمة، وقرب العبد من خالقه. لذا، احرص على أن تكون من المستيقظين في هذا الوقت واغتنم الفرصة ربما تدعو بشيء ويستجيب الله لك وتكون من الفائزين . 

الدعاء في وقت السحر أدعية للرزق أدعية قبل الفجر للرزق وسداد الدين أدعية لسداد الدين

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