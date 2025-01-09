ننشر اعترافات شاب سوداني مزق والده بالطعنات

اعترف شاب سوداني الجنسية بتفاصيل تمزيق والده في منطقة بولاق الدكرور بعدة طعنات عقب خلاف بينهما بعد طلب والده منه البحث عن عمل.

وقال المتهم إنه عاطل عن العمل وكان والده دائم معايرته بعدم عمله وإنفاقه عليه، واستمر في مطالبته بالخروج للبحث عن عمل حتى يساهم في نفقات المنزل، إلا أن الابن كان يمتنع عن ذلك ويتشاجر مع والده.

وعن يوم الجريمة قال المتهم إن الخلاف هذه المرة اشتد بينه وبين والده فاستل سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات، لكن أفراد الأسرة أسرعوا بنقله الى المستشفى يصارع الموت، وفر الابن المتهم هاربا حتى ألقت قوات الأمن القبض عليه.

كان شرع عاطل في قتل والده السبعيني بعدما سدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد بسبب معايرة والده له بالانفاق عليه وانه مازال عاطلا عن العمل بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن 70 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة نتيجة ادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله 34 سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطلا ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به علي نفسه، فقام المتهم بالتعدي علي والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.