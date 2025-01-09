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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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آيات الشفاء من السحر والحسد.. اجعلها جزءا من حياتك اليومية

آيات الشفاء من السحر والحسد.
آيات الشفاء من السحر والحسد.
عبد الرحمن محمد
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في أوقات المحن والضيق، يلجأ الإنسان دائمًا إلى الله عز وجل باحثًا عن طمأنينة القلب وشفاء الجسد، ويعد القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدرًا لا ينضب للعلاج الروحي والنفسي. يحمل القرآن بين آياته شفاءً للأرواح والقلوب، وتأتي آياته لتداوي الجراح وتزيل الهموم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسحر والحسد والأمراض المستعصية.

 ونقدم في هذا التقرير آيات الشفاء من السحر والحسد مكتوبة كاملة، مع بيان فضلها وكيفية الاستفادة منها.

فضل قراءة القرآن بنية الشفاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج والشفاء أمر مشروع، مستشهدة بقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾. كما أوردت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (رواه مسلم).

السور والآيات الخاصة بالشفاء

1. سورة الفاتحة

وصفت بأنها "فاتحة الخير"، وقد قال عنها سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة». تُقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء من الحسد والسحر، ونصها:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

2. خواتيم سورة البقرة

من أعظم الآيات التي تحمل الطمأنينة والسكينة:
﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ...﴾.

3. سورة الإخلاص والمعوذتين

تعتبر سور الإخلاص والفلق والناس من أقوى الوسائل للتحصين ودرء الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص ثلاثًا تحفظك من كل سوء».

4. آية الكرسي

أعظم آيات القرآن، نصها:
﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...﴾.

5. سورة الشعراء - الآية 80

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾.

6. سورة يونس - الآية 57

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ...﴾.

7. سورة التوبة - الآية 14

﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾.

أهمية هذه الآيات

أوضحت دار الإفتاء أن هذه الآيات تحمل قوة روحانية عظيمة قادرة على إزالة تأثير الحسد والسحر وشفاء الأمراض، يُستحب قراءتها بتدبر وإخلاص مع الدعاء والتوكل على الله.

في النهاية القرآن الكريم هو المصدر الأسمى للشفاء والطمأنينة، اجعل هذه الآيات جزءًا من حياتك اليومية، واستعن بها في كل ضيق ومحنة، وكن على يقين بأن الله قريب يجيب دعاء المؤمنين.

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