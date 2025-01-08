احتفالات وتهنئة إيبارشية باريس بعيد الميلاد المجيد

احتفلت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا بعيد الميلاد المجيد بصلاة القداس في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمقر الإيبارشية بدراڤي. واستقبل نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، للتهنئة السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، السفير تامر توفيق، القنصل العام في باريس، اللواء بحري چورچ نصير الملحق العسكري، والقنصل نادين سامي، والقنصل محمد شحاتة، والمستشار أحمد الهرميل، والمستشار محمد الحفناوي، الدكتورة شاهندة عزت المندوب الثقافي. وأعضاء مكتب الملحق العسكري، والعديد من الشخصيات العامة.

وحضر للتهنئة أيضًا السيد ريشار بريڤا، عمدة مدينة درافي، وعدد من نوابه.

للتهنئة بالعيد

بينما أناب السيد فرانسوا ديروڤري رئيس المقاطعة السيدة آن ماري فور، لتقديم التهنئة.

ومن ممثلي الكنائس المسيحية قدم التهنئة القمص بيشوي رسمي عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والأب لان ميشيل عن الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا.

وفي السياق ذاته نيافة الأنبا مارك صباح يوم العيد، الآباء كهنة الإيبارشية وأسرهم، والآباء المنتدبين للصلاة فى الأعياد. كما استقبل العديد من أبناء الإيبارشية من كل الكنائس.