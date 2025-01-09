محمد صلاح يحذر لاعبي الزمالك: مباريات الكاس ملهاش كبير

قال محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، إنه يتمنى أن يُنهي الزمالك ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو في أسرع وقت ممكن.

وتابع محمد صلاح خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور:" مجلس إدارة الزمالك كان عليه أن يُقسط مستحقات اللاعبين، وعليهم التفكير في حل أزمة مستحقات اللاعبين قبل الصفقات الجديدة".

وأكمل:" بنتايك قدم مستويات مميزة مع الزمالك وأتمنى استمراره مع الأبيض، والجزيري قدم الكثير لنادي الزمالك وأتمنى استمراره".

واستطرد:" على مجلس إدارة الزمالك أن يحسم أزمة مستحقات الجزيري، ويجب منح ميشالاك فرصة كاملة حتى نستطيع الحكم عليه، وعمر فرج لم يحصل على فرصة كاملة في الزمالك ولكن أشعر أن مستواه لا يرتقي للأبيض".

وعن مباراة الزمالك في كأس مصر قال:" فريق أبو قير يقدم مباريات ممتازة ولقاءات الكأس "ملهاش كبير" وعلى الزمالك الحظر والتركيز".

واختتم:"المصري مع علي ماهر في أفضل حالاته ويقدم مستويات مميزة، وسأكون في حالة فرحة كبيرة حال تأهل الأربع أندية مصرية لنهائي البطولات الإفريقية".